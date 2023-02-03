В Колумбии судья вынес приговор при помощи нейросети

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В колумбийском городе Картахена местный судья вынес приговор при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Blu Radio.

После разрешения иска судья Хуан Падилья объяснил, что судьи в Колумбии стали активнее внедрять технологии в систему правосудия. По его словам, нейросеть является крайне полезным инструментом, она помогает создавать очень понятные предложения с хорошей формулировкой.

Падилья сообщил, что ChatGPT – это своего рода инструмент для экономии времени в работе судьи, поэтому закон позволяет его использовать. Тем не менее он подчеркнул, что окончательное решение по приговору в любом случае должно быть за судьей.

"Факт использования этого или других инструментов не делает судью ленивым, решение остается автономным и его собственным", – уточнил судья.

Ранее студент Российского государственного гуманитарного университета написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за сутки, а после успешно защитил работу. Молодой человек отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что нейросеть ChatGPT представляет собой угрозу для компании. В связи с этим там приступили к разработке собственного проекта на основе искусственного интеллекта.

Московский студент написал диплом с помощью нейросети

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