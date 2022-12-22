16:12Технологии
Названа главная угроза для Google
Фото: depositphotos/wolterke
Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от конкурента OpenAI представляет угрозу. Об этом сообщает The New York Times.
ChatGPT способен отвечать на вопросы человека и поддерживать беседу, похожую на разговор двух людей.
В Google считают, что чат-бот обладает серьезным успехом, в связи с чем в компании объявили о критической ситуации. Гендиректор в связи с этим перестроил работу некоторых групп внутри организации.
"С настоящего момента и до крупной конференции, которую Google планирует провести в мае, команды из разных отделов были переназначены для помощи в разработке и выпуске нового проекта на основе искусственного интеллекта", – рассказали источники.
Речь также идет о программе по созданию произведений искусства и изображений по описанию. Компания намерена сделать технологию чат-бота LaMDA доступной для большего числа пользователей.
Ранее компания Sony назвала лучшие игры на PlayStation. Лидером стал сиквел God of War 2018 года – God of War Ragnarök. Проект одержал победу в таких категориях, как "Лучший новый персонаж", "Лучший сюжет", "Лучшая графика" и ряде других.
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