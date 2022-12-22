Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение Россельхозбанка для мобильных устройств удалили из App Store. Об этом сообщается на сайте банка.

"Сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления. Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS", – говорится в сообщении.

Пользователям порекомендовали отключить автообновления системы и не удалять уже установленные приложения Россельхозбанка. При этом интернет-банк продолжает работать в штатном режиме.

"Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме", – добавили в банке.

Отмечается, что приложение Россельхозбанка остается доступным в Google Play, AppGallery и RuStore.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения "Росбанк онлайн" и "Росбанк малый бизнес" стали недоступны для скачивания в App Store. Пользователям, которые не успели скачать приложения Росбанка, посоветовали совершать операции через личный кабинет на официальном сайте банка.

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