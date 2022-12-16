Соцсеть TenChat получила уведомление об удалении из App Store в течение 14 дней – СМИ

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Российская социальная сеть для работы и бизнеса TenChat получила предупреждение об удалении из маркетплейса App Store в течение 14 дней за нарушение санкционной политики. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Он отметил, что в организации не согласны с обвинением в нарушении санкций. В пресс-службе компании от комментариев отказались.

На данный момент в соцсети зарегистрированы более 2 миллионов человек.

Ранее из магазина AppStore были удалены мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK – почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Клипы и VK Музыка. Однако позднее пресс-служба "ВКонтакте" сообщила о возвращении российской социальной сети в магазин приложений.

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