Сервисы "Юла" и "Домклик" удалены из AppStore

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Приложение платформы для объявлений "Юла" и сервиса для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости в Москве "Домклик" больше недоступны для скачиваний из AppStore (магазин приложений для iOS. – Прим. ред.).

Пока что скачать приложение "Юлы" можно на Android через Google Play. Сервис "Домклик" недоступен и там.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" пропало из магазина AppStore. Помимо этого, удалили почту Mail.ru, "Облако Mail.ru", "VK Клипы" и "VK Музыка".

Позже холдинг VK направил Apple запрос на предоставление разъяснений после удаления приложений. Уточнялось, что сервисы, которые были ранее установлены на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления из AppStore приложений холдинга VK. Там отметили, что после получения официального ответа будет разработан план действий.