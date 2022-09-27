Пользователей VK на iOS предупредили о проблемах с уведомлениями и платежами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователей приложений VK предупредили о возможных затруднениях в работе уведомлений и платежей в уже установленном программном обеспечении на устройствах под управлением iOS, передает ТАСС.

"Самое важное: приложения VK, которые уже были установлены на смартфонах, продолжают работать. Их основная функциональность будет привычной и стабильной. Могут возникнуть затруднения с работой уведомлений и платежей", – заявили в компании.

В VK уточнили, что специалисты организации работают над решением проблемы. Также, согласно заявлению компании, приложения под экосистему iOS будут развиваться и поддерживаться в дальнейшем.

Ранее стало известно, что из официального магазина Apple, AppStore, были удалены приложения "ВКонтакте", почта Mail.ru, "Облако Mail.ru", "VK Клипы" и "VK Музыка". Холдинг VK в связи с этим направил американской компании запрос на предоставление разъяснений.