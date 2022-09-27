Минцифры РФ направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store

Фото: depositphotos/bedobedo

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления из App Store приложений холдинга VK.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, из App Store также были удалены аккаунты разработчиков VK.

"Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления <...>, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что после получения официального ответа будет разработан план действий.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK – почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Клипы и VK Музыка – пропали из магазина AppStore.

Запрос в Apple также направила компания VK. Там уточнили, что сервисы, которые были ранее установлены на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме.