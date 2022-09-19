VK разрабатывает аналог игровой платформы для России

11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
VK проводит переговоры с некоторыми студиями об эксклюзивном предоставлении игр на платформе VK Play. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к VK источник.
VK решила занять нишу основной игровой платформы после закрытия большинства способов оплаты в Steam для пользователей из России. По данным источника, из-за роста санкций обходных путей становится все меньше.
Согласно информации "Ведомостей", эксклюзивными продуктами на VK Play могут стать игры студии Owlcat Games. В партнерство с компанией VK может вложить 10 миллионов долларов.
В крупной IT-компании добавили, что VK Play разрабатывается как единая точка доступа к игровому и околоигровому контенту в России. В самой же компании заявили, что активно вкладывают в функционал сервиса и расширение игрового каталога.
"Мы открыты для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке", – сказал представитель компании.
Ранее Роскомнадзор рассказал о ситуации с блокировкой пиратских видеосервисов, на которых публикуются антироссийская пропаганда и фейки. С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2 953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 миллионов российских интернет-пользователей.
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