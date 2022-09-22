"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу

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Пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут записываться на прием к врачу через мини-приложение "Здоровье", которое будет запущено в ближайшее время, заявил гендиректор VK Владимир Кириенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис – мини-апп "Здоровье" в виде приложения внутри социальной сети. Пользователю будет доступна возможность, не выходя из социальной сети, записаться на прием к врачу", – сказал он на форуме Kazan Digital Week 2022.

По его словам, приложение представляет собой полную и бесшовную интеграцию с порталом госуслуг. Таким образом, пользователи соцсети смогут оформить запись к врачу точно так же, как и на государственном портале.

Кириенко добавил, что также в соцсети в ближайшее время начнет работу сервис "Авто" для быстрого доступа к свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС).

Ранее сообщалось, что пользователей "ВКонтакте" начнут уведомлять об утечках паролей в других сервисах. Уточняется, что алгоритм сравнивает пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей и в случае совпадения предложит пользователю его сменить. В настоящее время функция доступна в соцсети "ВКонтакте", позже ее планируется внедрить в другие сервисы VK.