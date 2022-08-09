Соцсеть "ВКонтакте" представила новый дизайн ленты новостей

09 августа, 21:45
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Социальная сеть "ВКонтакте" проведет глобальное обновление, в рамках которого лента новостей получит новый дизайн. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу сервиса.
По данным компании, в ленте новостей фокус сместится на яркие форматы и потребность в высокой скорости получения информации.
"Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего – публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем", – отметили в компании.
Лента будет состоять из трех форматов изображений, а дополнительные вложения в публикациях сделают компактнее. В опубликованных в сообществах от имени пользователей постах и репостах будет отображаться фотография автора.
Поставить лайк станет возможным в два касания, а при скролле ленты пользователю не будут показывать реакции его друзей. Во компании отметили, что сделали это для того, чтобы люди не стеснялись своих реакций.
"Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее "ВКонтакте", закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий", – заявила гендиректор "ВКонтакте" Марина Краснова.
Тестирование новой ленты уже началось, а доступ к новому дизайну приложения вскоре получит часть аудитории.
Ранее сообщалось, что возможность скрывать номер телефона от участников сообществ может появиться в WhatsApp. Так, при вступлении в группу пользователь сможет самостоятельно выбрать, кому будет виден его номер телефона. При этом по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.
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