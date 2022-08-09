Сенатор предложила проверить, соответствует ли отсутствие запрета VPN законодательству РФ

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Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова предложила Роскомнадзору пояснить, соответствует ли свободное использование в России VPN-сервисов законодательству РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенатор подчеркнула, что данные сервисы дают возможность доступа к заблокированному в стране контенту.
"По оценкам экспертов, подобные сервисы не защищены от вирусов и иных киберугроз, могут использоваться для получения свободного доступа к заблокированному в РФ контенту, а также сбора персональных данных и последующего их незаконного распространения. В связи с этим прошу вас представить заключение по вопросу о соответствии указанной практики действующему законодательству РФ", – следует из обращения.
Кроме того, необходимо оценить риски применения VPN-сервисов интернет-пользователями из РФ.
Рукавишникова отметила рост числа таких сервисов в России и мире. Согласно приведенным данным, в 2020 году объем мирового рынка VPN составил 32 миллиарда долларов, к 2024 году может достигнуть 54 миллиардов, а к 2027 году – 70 миллиардов долларов.
Однако на законодательном уровне использование VPN контролируется не во всех государствах. Так, они полностью запрещены в Белоруссии, Турции, Ираке, КНДР, Туркменистане, Иране. Под частичным запретом данные сервисы находятся в ОАЭ, Омане, Китае.
"Объективное исследование Роскомнадзора и, возможно, других компетентных органов РФ рисков, связанных с применением VPN-сервисов, может стать основой для корректировки российского законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в России", – добавила сенатор.
В начале июня в Роскомнадзоре подтвердили, что реализуют блокировку ряда VPN-сервисов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что средства обхода блокировок противоправного контента рассматриваются как угроза согласно действующему закону "О связи".
Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин ранее предостерег россиян от необдуманного применения VPN-программ. Он указал на то, что бесплатные сервисы в 90% случаев были уличены в краже пользовательской информации.
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