Клишас заявил, что в РФ нет ответственности за использование VPN

13:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России не рассматривается вопрос введения ответственности за применение VPN-сервисов, передает РИА Новости.
"Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается", – подчеркнул сенатор.
В начале июня в Роскомнадзоре подтвердили, что реализуют блокировку ряда VPN-сервисов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что средства обхода блокировок противоправного контента рассматриваются как угроза согласно действующему закону "О связи".
Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин ранее предостерег россиян от необдуманного применения VPN-программ. Он указал на то, что бесплатные сервисы в 90% случаев были уличены в краже пользовательской информации.
Россиян не будут наказывать за использование VPN – Минцифры
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