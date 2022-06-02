Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению VPN-сервисов в России, которые нарушают законодательство.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой", – говорится в сообщении.

До этого некоторые телеграм-каналы сообщили о проблемах с доступом у ряда пользователей с VPN-сервисами.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев пояснил, что Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы для безопасности граждан.

По его словам, такие системы могут брать личные данные россиян. Он добавил, что подобных сервисов много в РФ, но и они будут в ближайшее время заблокированы.

