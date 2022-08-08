Возможность скрывать номер телефона появится в WhatsApp

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Возможность скрывать номер телефона от участников сообществ может появиться в WhatsApp. Соответствующую функцию тестируют разработчики, передает WABetaInfo.

Так, при вступлении в группу пользователь сможет самостоятельно выбрать, кому будет виден его номер телефона. При этом по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

Новая настройка расположится в разделе информации о группе.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России возникли проблемы с приобретением лицензий для Microsoft Office. Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" отметил, что "коробочные" варианты Оffice еще можно найти в некоторых магазинах. Однако такие версии стоят достаточно дорого.

Так, в DNS и "Ситилинке" лицензия на Microsoft Office 2021 стоит почти 25 тысяч рублей.

