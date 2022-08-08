В России заявили о дефиците лицензий для Microsoft Office – СМИ

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Фото: depositphotos/dennizn
В России возникли проблемы с приобретением лицензий для Microsoft Office, сообщает газета "Известия".
"К сожалению, сейчас Microsoft приостановил поставки лицензий в Россию. Когда планируются новые, неизвестно", – заявили представители AllSoft, интернет-магазина, продающего лицензионное ПО.
В свою очередь, ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" отметил, что "коробочные" варианты Оffice еще можно найти в некоторых магазинах. Однако и с этим возникли трудности. Оказалось, что такие версии стоят достаточно дорого. Так, в DNS и "Ситилинке" лицензия на Microsoft Office 2021 стоит почти 25 тысяч рублей.
Руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелев рассказал, какие есть варианты выхода из сложившейся ситуации:
Стоит сказать, что дефицитом лицензий для Microsoft Office воспользовались мошенники. В Сети появляются предложения купить ключи лицензий на сторонних ресурсах или программы, помогающие активировать продукт. Совершая такую покупку, пользователи только заражают свой компьютер вирусами, что может привести к потере небольшой суммы денег, а в некоторых случаях – выходу устройства из строя и потере персональных данных.
Ранее производитель видеокарт и процессоров компания Nvidia перестала продавать и продлевать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга. Речь идет об Nvidia Grid, программном обеспечении для виртуального разделения ядер на серверных видеокартах, благодаря которому к облачным сервисам могли подключаться единовременно большое количество пользователей.
В настоящее время компании ищут способы обхода проверок лицензий, однако сама Nvidia свое ПО пока не блокирует. Решение компании не продлевать лицензии может сказаться на работе суперкомпьютеров "Яндекса", Сбера и МТС. В первом тем не менее заверяют, что суперкомпьютеры продолжают работать в обычном режиме.
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