В Microsoft заявили о намерении сокращать бизнес в РФ, пока не останется ничего – СМИ

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Американская компания Microsoft планирует сокращать бизнес на российском рынке до тех пор, пока не останется ничего, заявил президент компании Брэд Смит в интервью газете The Washington Post.

"Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего", – отметил он.

Ранее компания Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в РФ. Сокращение затронет более 400 сотрудников, работающих в РФ.

О том, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине, стало известно 4 марта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

