Microsoft значительно сократит деятельность в России – СМИ

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Компания Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на корпорацию.

Уточняется, что сокращение затронет более 400 сотрудников, работающих в РФ.

"Мы продолжим выполнять существующие у нас договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как приостановка новых продаж остается в силе", – говорится в сообщении.

О том, что компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине, стало известно 4 марта.

Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

