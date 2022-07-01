Nvidia перестала продавать лицензии на ПО для облачного гейминга компаниям из РФ

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Производитель видеокарт и процессоров компания Nvidia перестала продавать и продлевать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга. Об этом сообщает "Коммерсант".

Речь идет об Nvidia Grid, программном обеспечении для виртуального разделения ядер на серверных видеокартах, благодаря которому к облачным сервисам могли подключаться единовременно большое количество пользователей.

Отмечается, что из-за ухода компании с российского рынка цены на облачный гейминг в РФ уже начали расти. В России партнером GeForce NOW, позволяющей через интернет играть в компьютерные игры на слабых компьютерах, был сервис GFN.ru.

В настоящее время компании ищут способы обхода проверок лицензий, однако сама Nvidia свое ПО пока не блокирует. Решение компании не продлевать лицензии может сказаться на работе суперкомпьютеров "Яндекса", Сбера и МТС. В первом тем не менее заверяют, что суперкомпьютеры продолжают работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал", которые создаются на основе архитектуры британской ARM Holdings. Если компания отзовет лицензию, то разработчику придется искать завод, который согласится на производство, несмотря на отсутствие патента, либо использовать открытые архитектуры.

