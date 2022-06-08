Американская IT-компания Xsolla отказалась от бизнеса в России – СМИ

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Американский разработчик Xsolla начал ликвидацию главной компании российского подразделения, ООО "Иксолла русский холдинг". Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Организация предоставляет решения для монетизации видеоигр. При этом официальных комментариев об уходе с российского рынка от компании не поступало.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сходятся во мнении, что решение Xsolla является предсказуемым. Специалисты объясняют его попыткой избежать санкции со стороны США.

Компания Xsolla была создана в 2005 году в Перми разработчиком Александром Агапитовым. С 2010 года главный офис организации базируется в США.

В марте стало известно, что украинская GSC Game World ограничила продажу своих игр в России. В частности, компания известна как создатель серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.