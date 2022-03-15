Создатели S.T.A.L.K.E.R. отказались от продажи своих игр в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., объявила об отказе продавать свою продукцию в России, сообщает News.ru.

В компании уточнили, что покупатели, успевшие оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R., получат копию игры. Всем остальным покупателям вернут деньги.

"Мы знаем, что есть люди, которые осознают происходящее. И вы также столкнетесь с невозможностью покупки. Разделение невозможно", – говорится в сообщении разработчиков.

Ранее польская игровая студия CD Projekt Red сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Это коснется цифровых и физических копий. Между тем уже купленные копии игр, а также исправления и дополнения будут работать.