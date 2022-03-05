Разработчик World of Warcraft и Overwatch приостановил продажу игр в России

13:00
Фото: Агентство "Москва"
Американская компания – разработчик компьютерных игр Activision Blizzard объявила о приостановке продаж своей продукции на российском рынке из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру".
В компании подчеркнули, что намерены оказывать помощь украинцам и обеспечивать безопасность собственных сотрудников. В заявлении Activision Blizzard отмечается, что она перечислит свыше 300 тысяч долларов организациям, осуществляющим гуманитарные миссии на Украине.
Компании принадлежат такие популярные игровые серии, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и StarCraft.
Ранее глава телекоммуникационной компании Starlink Илон Маск отказался блокировать материалы российских средств массовой информации в своей сети. Свое решение Маск объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: