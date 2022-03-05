Разработчик World of Warcraft и Overwatch приостановил продажу игр в России

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Американская компания – разработчик компьютерных игр Activision Blizzard объявила о приостановке продаж своей продукции на российском рынке из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру".

В компании подчеркнули, что намерены оказывать помощь украинцам и обеспечивать безопасность собственных сотрудников. В заявлении Activision Blizzard отмечается, что она перечислит свыше 300 тысяч долларов организациям, осуществляющим гуманитарные миссии на Украине.

Компании принадлежат такие популярные игровые серии, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и StarCraft.

Ранее глава телекоммуникационной компании Starlink Илон Маск отказался блокировать материалы российских средств массовой информации в своей сети. Свое решение Маск объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.