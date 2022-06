Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть сдвинут на 2023 год

Фото: youtube.com/Xbox

Инсайдер Роберто Серрано заявил, что 12 июня может быть объявлено о переносе игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на первую половину 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам источника, объявление произойдет во время презентации Xbox и Bethesda. Тогда же состоится премьера второго трейлера проекта.

В настоящий момент официальная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 – 8 декабря 2022 года. Ранее о каких-либо переносах студия-разработчик GSC Game World не заявляла.

Серрано добавил, что на Xbox and Bethesda Showcase покажут геймплейный трейлер State of Decay 3 и новый трейлер The Elders Scroll 6.

В марте 2022 года украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., объявила об отказе продавать свою продукцию в России.