Появился тизер новой игры "Ведьмак"

Фото: кадр из игры "Ведьмак-3: Дикая охота"; разработчики – CD Projekt RED, Saber Interactive

Студия CD Projekt RED представила тизер игры "Ведьмак-3: Дикая охота". Пользователям показали изображение с медальоном в снегу и фразой: "Новая сага начинается", передает "Газета.ру".

Студия разрабатывает игру на движке Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine, консультируясь с Epic Games. Студии заключили стратегическое партнерство на несколько лет.

Планируется, что игра выйдет во втором квартале 2022 года. Первая игра трилогии вышла в 2007 году, а последняя – в 2015-м. Разработчики также представят некстген-обновление для третьей части.

Ранее разработчики Call of Duty заявили о планах по созданию мобильной версии игры. Компания уже открыла набор сотрудников для создания игры Call of Duty: Warzone для смартфонов.