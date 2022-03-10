Разработчики Resident Evil анонсировали игру с дождем из динозавров

Фото: youtube.com/Capcom USA

Разработчик и издатель видеоигр Capcom, создавший Resident Evil, анонсировал новую игру под названием Exoprimal. Об этом сообщает "Газета.ру".

Действие игры происходит в 2043 году. К этому моменту человечество создало специальную технологию, позволяющую прогнозировать "вспышки динозавров" – процесс, в результате которого в небе открывается портал, из которого на Землю начинает сыпаться волна динозавров.

Игру продемонстрировали во время презентации Sony State of Play. Новый проект ориентирован на многопользовательский кооператив. Команды игроков будут сражаться с динозаврами и выполнять поставленные перед ними задачи. Цель игры – пройти все миссии раньше команды противников.

Exoprimal будет доступен на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и на ПК. Выход игры намечен на 2023 год.

Ранее польская игровая студия CD Projekt Red сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Это коснется цифровых и физических копий. Между тем уже купленные копии игр, а также исправления и дополнения будут работать.