Разработчики Call of Duty создадут новую мобильную версию игры

Фото: Scott Eisen/AP Images for Activision

Разработчики Call of Duty заявили о планах по созданию мобильной версии игры. Об этом сообщает "Газета.ру".

Компания уже открыла набор сотрудников для создания игры Call of Duty: Warzone для смартфонов.

До этого сообщалось, что мобильная версия игры добавлена в базу данных PlaytestCloud, которая предлагает услуги по тестированию игр.

Ранее сообщалось, что выход новой игры серии Call of Duty от компании Activision, запланированный на 2023 год, был перенесен на неопределенный срок.

Новые игры линейки Call of Duty выходили ежегодно с 2004 года. По данным источников издания, первое за 18 лет прерывание серии не связано с приобретением Activision корпорацией Microsoft.

