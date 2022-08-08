В Tele2 начали проверку из-за утечки данных пользователей

20:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководство оператора связи Tele2 организовало служебную проверку в связи с утечкой личных данных пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Там отметили, что причиной утечки могла стать хакерская атака, которой подвергся IT-партнер оператора.
"Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен", – подчеркивается в сообщении.
Также в Tele2 заявили, что намерены усилить контроль за персональными данными, доступ к которым могут иметь менее защищенные партнеры. В компании уточнили, что утекшая информация не влечет материальных рисков для клиентов.
"Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников", – добавили в Tele2.
До этого в "Почте России" сообщили о частичной утечке данных клиентов подрядчика. Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожало.
Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных клиентов
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