Сервис "Яндекс.Еда" оштрафовали на 60 тыс рублей за утечку данных курьеров

13:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мировой судья судебного участка № 101 столичного района Замоскворечье оштрафовал сервис "Яндекс Еда" за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", – рассказала пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда столицы Анна Днепровская.
В июле Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду" из-за утечки персональных данных сотрудников. Материалы впоследствии были направлены в суд.
Компания 1 марта сообщила о выявлении утечки информации, произошедшей из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. В Сети появились данные клиентов и сведения об их заказах.
В июле 2022 года стало известно, что Минцифры РФ может смягчить наказание для бизнеса за утечку персональных данных. По информации ряда источников, в ведомстве планируют отменить штрафы за первый выявленный случай такого правонарушения.
"Московский патруль": Роскомнадзор подал иск к "Яндекс.Еде"
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