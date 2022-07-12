Роскомнадзор составил протокол на "Яндекс.Еду" из-за утечки данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду" из-за утечки персональных данных сотрудников и передал его в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что сервис заказа еды предоставил неправомерный доступ к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению сведений о курьерах.

Ранее появилась информация, что Минцифры РФ намерено смягчить наказание для бизнеса за утечку персональных данных. Отмечается, что размер штрафа планируют установить на уровне ниже 1% от годовой выручки. Рассматривалась и возможность снижения штрафа за сокрытие факта утечки от Роскомнадзора.

Предполагается, что если данные клиентов или сотрудников компании были скомпрометированы впервые, то она должна получить просто предупреждение. В случае повторной компрометации – заплатить крупный штраф. Если же компания допустила утечку в третий раз – получить оборотный штраф.

Однако, по мнению президента Ассоциации больших данных Анны Серебряниковой, штрафы должны применяться за непринятие мер по предотвращению и ликвидации последствий утечки, а не за сам факт ее утечки.