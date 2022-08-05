РКН запросил у "Пятерочки" информацию о возможной утечке персональных данных соискателей

14:15
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Роскомнадзор направил в "Пятерочку" запрос с требованием предоставить детальную информацию по поводу возможной утечки персональных данных соискателей с официального сайта с вакансиями торговой сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы с персональными данными людей, откликнувшихся на вакансии торговой сети "Пятерочка".
Известно, что торговой сетью управляет X5 Group – один из крупнейших российских ретейлеров. По данным на 30 июня, под управлением компании находились 19 779 магазинов, в числе которых "Перекресток" и "Чижик".
Ранее сервис "Яндекс.Еда" оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных курьеров. Мировой судья судебного участка № 101 столичного района Замоскворечье оштрафовал сервис "Яндекс.Еда" за нарушение закона о персональных данных.
До этого в "Почте России" сообщили о частичной утечке данных клиентов подрядчика. Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожало, сообщили в пресс-службе компании.
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