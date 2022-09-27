VK направила запрос о предоставлении разъяснений после удаления приложений из AppStore

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Холдинг VK направил Apple запрос на предоставление разъяснений после удаления приложений компании из AppStore.

"VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore", – приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

В VK подчеркнули, что сервисы, которые были ранее установлены на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK – почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Клипы и VK Музыка – пропали из магазина AppStore.

До этого из AppStore был удален картографический сервис "2ГИС". В пресс-службе компании отмечали, что уже установленные приложения продолжат работать, а веб-версию адаптируют для использования в мобильных браузерах на устройствах Apple.