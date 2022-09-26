Сбер порекомендовал клиентам установить сертификаты Минцифры на свои устройства

18:37
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сайт sberbank.ru переведен на выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры РФ сертификаты шифрования, сообщает "Газета.ру".
"Обновление проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем Сбера на отечественные сертификаты. Это обеспечит независимость банка от иностранных удостоверяющих центров", – отметили в пресс-службе кредитной организации.
Установить сертификаты можно с помощью инструкций на сайте банка. Таким образом, клиентам будет обеспечен безопасный доступ к веб-ресурсам организации, добавили в Сбере.
В компании пояснили, что сертификаты возможно бесплатно скачать на портале госуслуг. Кроме того, есть возможность перейти на использование браузера, поддерживающего сертификаты Минцифры.
Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что количество мошеннических звонков россиянам достигло уровня, фиксировавшегося до начала специальной военной операции на Украине, – до 100 тысяч в день.
По его словам, большая часть звонков совершается с территорий Украины.
Сайт Сбербанка больше не будет открываться в некоторых зарубежных интернет-браузерах
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