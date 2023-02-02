14:59Общество
РГГУ не стал лишать студента диплома, написанного с помощью нейросети
Фото: twitter.com/biblikz
РГГУ не стал лишать студента Александра Жадана диплома, который был написан с помощью нейросети ChatGPT. Об этом сообщает издание "Подъем".
Жадан рассказал, что пока все остается так, как было до момента публикации. По словам юноши, ни у вуза, ни у него самого нет намерений друг другу навредить.
"Встречи (с преподавателями. – Прим. ред.) как таковой не было… Я ездил, но меня остановили от разговора, и в итоге мы с помощью юриста договорились. Итоги договора я точно не скажу", – уточнил Жадан.
Ранее студент РГГУ рассказал, что написал диплом по теме "Анализ и совершенствование управления игровой организацией" с помощью нейросети ChatGPT за сутки. Он отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.
Студент самостоятельно вносил правки в работу от научного руководителя, но параллельно смотрел, что предлагает нейросеть. Уникальность выполненной работы составила 82%. За диплом он получил удовлетворительную оценку.
Московский студент написал диплом с помощью нейросети
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