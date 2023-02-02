РГГУ не стал лишать студента диплома, написанного с помощью нейросети

Фото: twitter.com/biblikz

РГГУ не стал лишать студента Александра Жадана диплома, который был написан с помощью нейросети ChatGPT. Об этом сообщает издание "Подъем".

Жадан рассказал, что пока все остается так, как было до момента публикации. По словам юноши, ни у вуза, ни у него самого нет намерений друг другу навредить.

"Встречи (с преподавателями. – Прим. ред.) как таковой не было… Я ездил, но меня остановили от разговора, и в итоге мы с помощью юриста договорились. Итоги договора я точно не скажу", – уточнил Жадан.

Ранее студент РГГУ рассказал, что написал диплом по теме "Анализ и совершенствование управления игровой организацией" с помощью нейросети ChatGPT за сутки. Он отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.

Студент самостоятельно вносил правки в работу от научного руководителя, но параллельно смотрел, что предлагает нейросеть. Уникальность выполненной работы составила 82%. За диплом он получил удовлетворительную оценку.



Московский студент написал диплом с помощью нейросети

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!