Нейросети займутся проверкой школьных сочинений уже в феврале 2023 года

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Нейросеть начнет в пилотном режиме проверять сочинения школьников по гуманитарным дисциплинам уже в феврале 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы сообщают РИА Новости.

"В России создали искусственный интеллект для проверки сочинений <…> Пилотное применение новой разработки начнется в школах в феврале и будет касаться учителей русского языка и литературы, истории и обществознания", – указано в сообщении.

Уточняется, что нейросеть обнаруживает ошибки даже лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Программа ищет не только грамматические и пунктуационные ошибки, но и смысловые недочеты, что позволит на 20% сократить временные затраты проверяющих учителей.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2023 года в тариф обязательного медицинского страхования войдет анализ снимков искусственным интеллектом. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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