Нейросети не смогли нарисовать Карлсона

Фото: телеграм-канал Ai molodca

Нейросетям не удается изобразить персонажа шведской писательницы Астрид Линдгре Карлсона. На это обратил внимание телеграм-канал Ai molodca.

За короткое время идея сгенерировать Карлсона с помощью ИИ превратилась в челлендж, который смог охватить большое количество пользователей.

Однако вместо привычного героя детской сказки новые технологии изобразили ряд абсурдных карикатур. Нейросети пририсовали персонажу на некоторых картинках целые вертолеты за спиной, другие же снимки были сделаны в стиле боевика-антиутопии "Безумный Макс".

Известно, что создать относительно реальную картинку с Карлсоном не помогли ни детальное описание, ни какие-либо другие шаги.



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Ранее на основе нейросети в Москве создали систему контроля работы общественного транспорта. Разработка прошла тестирование уже в 12 российских городах.

Сообщалось, что благодаря новой технологии удастся отслеживать и менять интервалы движения, оценивать степень загруженности, узнавать о количестве перевезенных граждан и выручке, а также следить за расходом топлива и состоянием ТС.

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