В Москве создали систему контроля работы общественного транспорта на основе нейросети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве разработали технологию для контроля работы городского транспорта на основе нейросети. Сервис был создан совместно с рязанским партнером, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Система поможет перевозчикам повысить эффективность работы и увеличить прибыль. "Автокондуктор" создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, благодаря новой технологии удастся отслеживать и менять интервалы движения, оценивать степень загруженности, узнавать о количестве перевезенных граждан и выручке, а также следить за расходом топлива и состоянием транспортных средств.

Разработка прошла тестирование уже в 12 российских городах. Позднее ее передали для коммерческого использования. Ожидается, что до конца 2022 года опробовать данную технологию собираются еще в 10 регионах.

Ранее в медучреждениях Москвы запустили нейросеть, которая может определять сразу семь патологий. Сервис уже проанализировал 28 тысяч медицинских изображений.

Отмечалось, что на КТ-исследовании нейросеть быстро находит признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и гидроторакса.



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