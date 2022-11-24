Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Владимир Путин высоко оценил достижения Москвы в области развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства", – заявил глава государства.

Президент добавил, что в Московской области готовятся реализовать полномасштабное изменение систем управления, внедрив технологии искусственного интеллекта в сквозном формате.

В ходе конференции Сбера по вопросам искусственного интеллекта Владимир Путин поручил правительству и госсовету обеспечить перевод системы государственной власти на платформенный подход.

На внедрение технологий искусственного интеллекта выделено 10 лет.

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