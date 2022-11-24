Путин поручил организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин поручил правительству и госсовету организовать переход системы государственной власти всех уровней к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода. Об этом он заявил на международной конференции по искусственному интеллекту.

По его словам, в течение 10 лет необходимо массово внедрить искусственный интеллект во все отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления. Путин подчеркнул, что Россия обладает уникальными исследователями, которые создают "прорывные технологии".

Он поручил Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву распространить свой опыт использования новейших технологий на всю страну с помощью площадки Госсовета.

"Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества", – заявил президент.

Путин попросил администрацию президента вместе с правительством и рядом компаний подготовить проект указа обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Он также поручил парламенту ускорить работу над проектом закона о доступе к обезличенным данным.



Ранее сообщалось, что рентгенологи Москвы научились определять еще две патологии с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть позволяют диагностировать протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ. Замруководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что умные алгоритмы помогают рентгенологам уже по 17 направлениям исследований.



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