Московские врачи поставили более 7,5 млн предварительных диагнозов с помощью ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские врачи поставили свыше 7,5 миллиона предварительных диагнозов с помощью Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) за два года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Система поддержки принятия врачебных решений внедрена во всех взрослых поликлиниках Москвы. Сначала она в ходе приема анализирует жалобы пациента, а затем на их основе предлагает выбрать один из трех наиболее вероятных диагнозов. Врач может использовать вариант диагноза, предложенный искусственным интеллектом, или поставить собственный", – приводится в материале сообщение пресс-службы комплекса социального развития.

Отмечается, что далее сервис автоматически формирует перечень дополнительных исследований и консультаций. Опыт использования СППВР продемонстрировал, что время назначения исследований в ходе приема благодаря системе сократилось в среднем в 10 раз. При этом окончательное решение принимает терапевт, добавили в пресс-службе.

СППВР – цифровой сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает врачу в ежедневной работе, упрощая постановку предварительного диагноза. В ходе приема специалист вносит в систему жалобы пациента, которые анализирует цифровой ассистент. Затем предлагаются три наиболее вероятных предварительных диагноза.

Ранее замруководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что столичные рентгенологи начали определять еще две патологии с помощью искусственного интеллекта. Теперь нейросети позволяют диагностировать протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ.

По его словам, умные алгоритмы помогают рентгенологам уже по 17 направлениям исследований. Тыров отметил, что в столице увеличивается не только количество сервисов, но и перечень заболеваний, диагностировать которые помогают нейросети.



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