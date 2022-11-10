Столичные рентгенологи начали определять еще две патологии с помощью ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные рентгенологи начали определять еще две патологии с помощью искусственного интеллекта. Теперь нейросети позволяют диагностировать протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ, рассказал замруководителя Депздрава Илья Тыров.

По его словам, умные алгоритмы помогают рентгенологам уже по 17 направлениям исследований.

"Алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину, который реализован на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Опытные эксперты познакомились уже примерно с сотней различных решений на основе искусственного интеллекта, но к работе в системе городского здравоохранения привлекают только лучшие", – приводятся слова Тырова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что в столице увеличивается не только количество сервисов, но и перечень заболеваний, диагностировать которые помогают нейросети.

Уточняется, что специалисты тестируют сервисы, прежде чем допустить ИИ к анализу снимков лучевых исследований пациентов. Цифровые помощники проходят функциональные и калибровочные испытания.

На сегодняшний день нейросети доступны рентгенологам 150 медицинских учреждений, в том числе детских. Так, они помогают находить на компьютерной томографии признаки рака легких, коронавирусной инфекции, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты и ряд других заболеваний.

Ранее Тыров рассказал, что в столице в этом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований. По его словам, ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований.

Он отметил, что доля исследований, проанализированных нейросетями, увеличивается. Так, в текущем году уже более 40% всех лучевых исследований городских медучреждений обрабатывает искусственный интеллект. В прошлом году эта цифра составляла около 30%.



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