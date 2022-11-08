В Москве стартовал проект по выявлению аневризмы аорты с помощью нейросетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице стартовал масштабный проект по анализу результатов КТ-исследований органов грудной клетки на выявление признаков аневризмы аорты с помощью нейросетей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь все КТ-снимки грудной клетки сервисы искусственного интеллекта проверяют на наличие признаков аневризмы аорты. К примеру, если пациент делал КТ легких для диагностики пневмонии, то умные алгоритмы дополнительно проверяют его и на признаки аневризмы аорты", – сказала она.

Ракова пояснила, что искусственный интеллект будет дополнительно анализировать все данные КТ-исследований, которые поступают в Единый радиологический информационный сервис. По ее словам, каждую неделю база пополняется тысячами снимков. В случае выявления признаков патологии, материалы будут направляться врачам для более детального исследования.

"В случае подтверждения отклонений с пациентом проактивно связывается врач и приглашает на дополнительное обследование. В дальнейшем все пациенты с выявленными патологиями будут находиться под контролем специальной рабочей группы опытных сердечно-сосудистых хирургов НИИ Склифосовского", – уточнила вице-мэр.

Ранее Ракова сообщила, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ. По ее словам, за последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.

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