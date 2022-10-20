Медсестры столичных детских поликлиник теперь ведут документацию в цифровом виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В детских поликлиниках столицы медсестры и фельдшеры теперь могут заполнять документацию в цифровом виде, не дублируя ее на бумаге, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь медсестры и фельдшеры детских городских поликлиник могут формировать в электронном виде протоколы осмотра, направления на консультации к специалистам и на ряд лабораторных исследований, а также сразу записывать пациента на прием по открытому направлению", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, также был автоматизирован процесс патронажного осмотра на дому детей старше одного месяца. Так, в ЕМИАС появились несколько предзаполненных форм протоколов осмотра, что экономит время и обеспечивает хранение всех данных в системе.

"Еще одно нововведение касается возможности создания цифровых аудиопротоколов – специальных электронных опросников, которые заполняются по итогам телефонных звонков пациентам или их родителям, например, для внесения сведений о самочувствии ребенка после выполненной прививки", – добавила Ракова.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.



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