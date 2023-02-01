Московский студент написал диплом с помощью нейросети

Фото: twitter.com/biblikz

Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за сутки, а после успешно защитил работу. Об этом он рассказал в интервью "Коммерсант FM".

Молодой человек отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени. Он также не планировал платить кому-то за работу из-за боязни, что в этом случае не сможет разобраться в материале.

Жадан рассказал, что темой его работы стал "Анализ и совершенствование управления игровой организацией". По его словам, перед тем как приступить к написанию, нужно было составить план.

"Введение и теоретическую часть я смог написать с помощью ChatGPT, исходя из запросов: у меня есть план, дай мне, пожалуйста, текст для моего диплома. И указывал, сколько мне нужно символов", – рассказал студент РГГУ.

Он уточнил, что вторая и третья части предполагали освещение того, чем он занимался в организации. В этом случае Жадан комбинировал собственную работу с чужой. Это помогло ему написать про свою организацию в том стиле, в котором это делали другие люди.

Студент также подчеркнул, что правки от научного руководителя он вносил самостоятельно, но параллельно смотрел, что предлагает нейросеть.

В общей сложности на написание диплома Жадан потратил несколько дней, учитывая перерывы, а суммарно же уложился в 23 часа. При этом уникальность выполненной работы составила 82% при необходимом минимуме в 70%.

Студент также отметил, что на защите рассказывал короткую версию диплома, а после отвечал на вопросы. За эту работу он получил "удовлетворительно".

В РГГУ все же узнали, каким способом Жадан написал диплом, его вызвали для разговора.

"Я уверен, что ChatGPT или другой искусственный интеллект не заменит работу человека. Это скорее возможность ускорить эту работу, потому что то, что предлагает ChatGPT по диплому, требует доработки. Важно не столько получить ответ и сразу его использовать, сколько осмыслить его и так же переработать его самому", – заключил студент.

В РГГУ же предложили ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях. В пресс-службе университета рассказали ТАСС, что нейросеть может оказывать негативное влияние на обучение. В вузе также опасаются за безопасность и точность генерируемого контента.

"Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР), а также увеличение количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно", – подчеркнули в РГГУ.

Ранее сообщалось, что нейросеть в пилотном режиме будет проверять сочинения школьников по гуманитарным дисциплинам в феврале 2023 года. Речь идет о русском языке, литературе, истории и обществознании.

Тогда отмечалось, что нейросеть фиксирует ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель. Уточнялось, что программа может искать не только грамматические и пунктуационные ошибки, но и смысловые недочеты.



Нейросеть начала проверять школьные сочинения в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!