Что известно о чат-боте, который может защитить интересы обвиняемых в суде

Разработан первый в мире чат-бот с искусственным интеллектом, способный защищать интересы обвиняемых в реальном суде. О том, как это будет работать, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Согласно некоторым данным, за 2020 год средний американский юрист заработал приблизительно 127 000 долларов. Очевидно, что большая часть этих денег берется из карманов клиентов. Услуги адвокатов стоят дорого, и понятно, что у большинства нет ни средств, ни большого количества времени, чтобы самостоятельно разбираться в бюрократической волоките и юридических тонкостях. Отсюда следует огорчительная статистика: богатые чаще добиваются оправдательных приговоров даже по серьезным делам, а бедных зачастую наказывают и за незначительные правонарушения.

Создатели американского стартапа с занятным названием DoNotPay ("Не плати") заявляют, что намерены исправить эту несправедливость при помощи искусственного интеллекта. С 2015 года компания разрабатывает чат-боты, в основе которых лежит нейросеть, обученная на миллионах судебных дел и юридических данных. До недавнего времени пользователи могли с помощью ИИ снижать суммы выставленных счетов за услуги и отменять нежелательные подписки, не вступая во взаимодействие со службами поддержки. Теперь же DoNotPay предлагает клиентам систему, способную работать в реальных условиях суда.

Алгоритм взаимодействия с программой достаточно прост. Ответчик прямо в зале суда должен надеть беспроводные наушники и запустить на своем смартфоне голосовой чат, собеседником в котором будет искусственный интеллект. Нейросеть начнет следить за ходом слушания, выделяя из окружающих звуков голоса судьи и обвинителей. Когда ответчику будет предоставлено слово, ИИ, на основе собственной юридической базы и отталкиваясь от имеющихся судебных прецедентов, будет подсказывать, что следует говорить. Пользователю остается всего лишь повторять слова, звучащие в наушнике.

Конечно, DoNotPay пока не обещает гарантированного оправдания по тяжелым делам. На сегодняшнем уровне развития чат-бот способен участвовать только в разбирательствах о превышении скорости. Но зато разработчики настолько уверены в собственном детище, что обещают полностью выплатить штраф, если нейросеть все-таки проиграет дело.



Есть и еще одна тонкость: в подавляющем большинстве судов во время заседаний нельзя пользоваться какими-либо средствами связи. Однако представители компании сообщают, что нашли как минимум один город, в котором наушники в зале заседаний не то чтобы разрешены, но по крайней мере "не категорически запрещены". Ни населенный пункт, ни хотя бы штат, в котором он находится, в DoNotPay не называют. Как не сообщают и даты слушаний, на которых ответчики впервые воспользуются "электронным адвокатом". Но обещают обнародовать эту информацию, когда (и если) будет выиграно первое дело.

Штрафами за нарушения правил дорожного движения DoNotPay ограничиваться не планирует – компания твердо намерена испытать свое детище в более серьезных делах. Генеральный директор стартапа Джошуа Браудер официально пообещал миллион долларов любому адвокату, который согласится использовать чат-бот в Верховном суде США. Чтобы получить деньги, он должен в точности повторить то, что ему подскажет нейросеть. Риск, несомненно, оправдан: если искусственный интеллект действительно сможет выиграть серьезное дело, то придумать лучшей рекламы будет просто невозможно.

Если же ненадолго отрешиться от юридических тонкостей, можно предположить, что рано или поздно нейросети действительно смогут защищать людей в судах. Но стоит помнить и об обратной стороне медали: в таком случае ничто не помешает ИИ стать и обвинителем, а со временем – и судьей. Мир, в котором машины выносят приговоры людям, описан не в одной антиутопии. И ничего хорошего в этой ситуации, скорее всего, нет. Будем надеяться, что до такого не дойдет.

Хотя...

