В ГД призвали изменить формат защиты диплома после скандала с нейросетью

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Запрещать использование нейросети в образовании бессмысленно, необходимо изменить формат экзамена. Так первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин прокомментировал в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" написание студентом диплома с помощью ChatGPT.

По его словам, во время экзамена не нужно пассивно зачитывать содержание работы и ждать один-два вопроса. Смолин призвал перейти к "настоящей защите", при которой студент должен доказать оригинальность работы.

Депутат пояснил, что ограничения в этом вопросе бесполезны, так как студенты смогут найти способ их обойти.

"Поэтому главный путь должен быть другим: студент на защите диплома должен оцениваться по тому, как он способен представить свою работу, объяснить, о чем она, ответить на вопросы комиссии", – уточнил Смолин.

Вместе с тем он признал, что на эту ситуацию нужно обращать внимание, так как студенты разучатся что-либо делать, если дипломы за них будут писать нейросети.

Ранее студент РГГУ Александр Жадан написал диплом по теме "Анализ и совершенствование управления игровой организацией" с помощью нейросети ChatGPT за сутки. Он отметил, что ему не хотелось писать работу самостоятельно, так как это заняло бы много времени.

Студент самостоятельно вносил правки в материал от научного руководителя, но параллельно смотрел, что предлагает нейросеть. Уникальность выполненной работы составила 82%. За диплом он получил удовлетворительную оценку.



Московский студент написал диплом с помощью нейросети

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