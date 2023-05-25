ГД приняла в I чтении проект о праве студентов педколледжей работать в детсадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве студентов педагогических колледжей работать в детских садах. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от "Единой России" еще летом прошлого года, сообщает ТАСС.

Как следует из законопроекта, возможность преподавать в дошкольных учреждениях получат студенты последних курсов педколледжей, которые проходят обучение по программе "Дошкольное образование". При том к этому моменту они должны успешно сдать экзамены как минимум за последние два года обучения, а также достичь совершеннолетия.

Кроме того, согласно инициативе депутатов, студентам, получающим высшее образование, дадут право занимать должности учебно-вспомогательного персонала в вузах и научных организациях, работать в сфере научного обслуживания.

В первом случае порядок доступа студентов к работе определит Минпросвещения РФ совместно с министерством труда, а во втором – Минобрнауки вместе с Минтрудом.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения рекомендовало педагогическим вузам ввести меры поддержки студентов, которые являются членами семей участников СВО. Среди возможных мер ведомство видит, например, приоритет в предоставлении места в общежитии, ежемесячные или единовременные выплаты.

