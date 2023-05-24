17:38Общество
Совфед одобрил закон, освобождающий от НДФЛ выплаты нуждающимся студентам
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от налогов материальную помощь нуждающимся студентам вузов и колледжей. Об этом сообщает ТАСС.
С подобным предложением выступила группа депутатов и сенаторов во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.
"Материальная поддержка нуждающихся обучающихся, по сути, является целевой выплатой, предназначенной для решения ими трудной жизненной ситуации, а не материальным обогащением. При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность [помощи] для конкретного обучающегося", – отметили в Совете.
Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Поступления от налога могут сократиться на 0,6 миллиарда рублей, указано в финансово-экономическом обосновании к инициативе.
16 мая депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон, отменяющий НДФЛ для материальной помощи, предоставляемой нуждающимся студентам. Принятые поправки предполагают внесение изменений в статью 217 части 2 Налогового кодекса России.
Ранее ГД приняла закон об увеличении налоговых вычетов по некоторым расходам россиян, в том числе на образование. Так, сумма вычета за обучение детей поднимется с 50 до 110 тысяч рублей, а за собственное обучение – со 120 до 150 тысяч рублей.
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