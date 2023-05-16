Госдума с 2024 года отменила НДФЛ с матпомощи для нуждающихся студентов

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Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняла закон, отменяющий НДФЛ для материальной помощи, предоставляемой нуждающимся студентам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Принятые поправки предполагают внесение изменений в статью 217 части 2 Налогового кодекса России. Они вступят в силу с 2024 года. По действующему законодательству от налога в 13% освобождается только матпомощь студентам в размере до 4 тысяч рублей.

Со следующего года от НДФЛ будет освобождена любая материальная помощь, предоставляемая студентам, аспирантам и докторантам.

Кроме того, решением парламентариев образовательные и спортивные объекты, расположенные в федеральной территории Сириус освобождаются от налога на имущество. Она будет действовать в отношении объектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по некоторым расходам россиян, в том числе на образование. Так, сумма вычета за обучение детей поднимется с 50 до 110 тысяч рублей, а за собственное обучение – со 120 до 150 тысяч рублей.

