В Минпросвещения заявили о создании в российских школах "белого интернета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В школах России в действительности создали "белый интернет" после вступления в силу закона об использовании в учебных заведениях лишь государственных информационных систем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В ходе собрания Совета при российском президенте по реализации государственной политики в области защиты семьи и детей глава Минпросвещения заявил, что ведомство основательно изменило подходы к разработке школьных учебников. По словам Кравцова, министерство и в будущем будет продолжать контролировать деятельность по их написанию.

В январе в Минпросвещения поделились, что школы и колледжи РФ с нового года должны задействовать только государственные информационные системы.

Ранее в ведомстве рассказали, что в этом году каких-либо изменений в единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет. Вместе с этим в Минпросвещения добавили, что изменения контрольных материалов, которые вносят ежегодно, помогают развивать деятельность с информацией и умение делать выводы.