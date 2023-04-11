В Госдуму внесли законопроект о записи в трудовую книжку сведений об учебной практике

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Группа парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым внесла в нижнюю палату законопроект, который предлагает заносить в трудовую книжку информацию о стажировках и практиках во время учебы. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

"Вводится разграничение понятий практической подготовки, стажировки и обязательной стажировки, с одновременным соотношением данных дефиниций с положениями других федеральных законов", – указано в пояснительной записке.

Под практической подготовкой предлагается понимать выполнение определенных видов работ обучающимся, которые будут связаны с его будущей профессиональной деятельностью и направлены на развитие практических навыков по тому профилю, который обучающийся осваивает, уточнили в записке.

Авторы отметили, что понятие стажировки будет включать в себя деятельность учащихся, которая связана с получением дополнительных знаний или повышением квалификации, которые тоже будут направлены на закрепление теории посредством практики.

"Под обязательной стажировкой понимается предусмотренная федеральными законами обязанность лиц, претендующих на занятие определенными видами профессиональной деятельности, проходить стажировку с целью приобретения теоретических и практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности", – указано в записке.

Парламентарии предложили в связи со всем вышеперечисленным ввести новую статью 351.8 в Трудовой кодекс РФ, правила которой будут регулировать трудовые отношения во время прохождения практик и стажировок учащихся в сфере образования, нотариата и других.

Авторы отметили, что при заключении срочного трудового договора работа будет направлена на получение необходимых практических навыков в той или иной профессиональной сфере. В нем также необходимо указать основания для заключения на определенный срок.

В записке говорится, что проект направлен на систематизацию регулирования отношений, которые связаны с заключением с учащимися срочных договоров при их приеме на работу в целях получения практики.

Ранее сообщалось, что в России хотят упростить оформление на работу подростков с 14 лет. Положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике, порекомендовав Госдуме принять его в первом чтении. В этом случае им больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства для заключения договора.



Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков

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