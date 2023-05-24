В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

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В России планируют обязать учеников школ участвовать в общественно-полезном труде. Соответствующий законопроект был размещен в электронной базе Госдумы.

Как сообщается в пояснительной записке, понятие "воспитание" планируют дополнить составляющей, направленной на развитие у детей трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам.

"Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания", – следует из документа.

Помимо этого, законопроектом предлагается исключить возможность, при которой ученики с согласия родителей могли отказаться от труда, не предусмотренного школьной программой.

По словам главы думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, инициатива призвана привить школьникам чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат. Ученик, один раз принявший участие в уборке класса или школы, на следующий день начнет с уважением относиться к труду окружающих, считает она.

Парламентарий добавила, что вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных учреждениях не должны зависеть от чьего-либо нежелания. При этом при выборе трудовой деятельности для школьников будет учитываться их возраст и особенности здоровья.

"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии", – заключила депутат.

Ранее стало известно, что в Москве подготовились к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 году в столице его будут сдавать более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет. На базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ, и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение.

